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В Грузию прибыл генсек Совета Европы

В Тбилиси прибыл генсек Совета Европы Ален Берсе

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Министерство иностранных дел Грузии

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе прибыл с официальным визитом в столицу Грузии, Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба грузинского МИД.

В тбилисском аэропорту Берсе встретил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсали.

В Грузии генсек СЕ встретится с избранным президентом республики Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, спикером парламента Шалвой Папуашвили, главой МИД Макой Бочоришвили.

В рамках визита Ален Берсе также посетит приграничное село и ознакомится с текущей ситуацией.

Официальный визит генерального секретаря Совета Европы в Грузию продлится до 21 декабря. Грузинские СМИ пишут, что главной темой переговоров будет политическая обстановка в республике.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

При этом действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «никто никого не выбирал» и «ничего не произошло». Она выразила благодарность тем, кто отказывается признавать легитимность состоявшегося голосования.

Ранее в России заявили о готовности нормализовать отношения с Грузией при Кавелашвили.

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