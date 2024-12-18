Ряд американских конгрессменов, которые состоят в Республиканской партии США и до этого активно выступали за помощь Украине, изменили свою позицию после победы на выборах президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет газета New York Times.

«За несколько недель после победы Трампа на выборах некоторые из самых ярых республиканских сторонников финансирования войны на Украине заметно изменили свой тон», — говорится в публикации.

Газета уточняет, что подобное изменение приоритетов могло быть связано с попыткой соответствовать позициям самого Трампа. NYT утверждает, что чиновники действуют в интересах Киева и Вашингтона, говоря о необходимости закончить конфликт, а не продолжать «выписывать чеки, которые могут его продлить».

NYT утверждает, что эти изменения являются значительными, поскольку на данный момент республиканцы проявляют «все меньше энтузиазма» по поводу финансирования поставок вооружений Украине.

В частности, утверждает газета, один из республиканских конгрессменов Тодд Янг, который в прошлом активно поддерживал военные поставки Украине, заявил, что видит смысл в том, чтобы дать Трампу договориться о «позитивном решении».

Незадолго до этого в интервью журналисту Такеру Карлсону директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс заявил, что Трамп может завершить конфликт на Украине, если совершит один звонок российскому лидеру Владимиру Путину. Эксперт считает, что если избранный президент признает, что длящиеся на протяжении 30 лет попытки расширения НАТО на восток были «недопустимой и ненужной провокацией», которая привела к тому, что сейчас происходит на Украине, то конфликт прекратится.

Ранее Туск призвал перестать спекулировать на украинской теме.