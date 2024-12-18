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Американский профессор рассказал, как один звонок может завершить конфликт на Украине

Профессор Сакс: один звонок Трампа Путину может завершить украинский конфликт

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Evan Vucci/AP

Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, если совершит один звонок российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс, пишет ТАСС.

По его словам, для завершения украинского конфликта Трампу нужно всего лишь взять телефон, позвонить Путину и сказать, что длящиеся на протяжении 30 лет попытки расширения НАТО на восток были «недопустимой и ненужной провокацией», которая привела к тому, что сейчас происходит на Украине. Если Трамп признает это, то боевые действия закончатся в тот же момент, считает Сакс.

Он отметил, что после этого разговора сторонам останется лишь согласовать детали мирного соглашения. По мнению профессора, для урегулирования конфликта на Украине нужно не просто добиваться прекращения огня, а разобраться с его первопричиной.

Политолог добавил, что текущий президент США Джо Байден мог избежать украинского конфликта, но не смог это сделать из-за своей «тупости».

В понедельник Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен пообщаться с Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее американский военный обвинил США в конфликте России и Украины.

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