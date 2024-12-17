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Туск призвал перестать спекулировать на украинской теме

Премьер Туск заявил, что Польша не собиралась отправлять свои войска куда-либо

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Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не собирался отправлять войска куда-либо. Об этом он заявил на брифинге во Львове, передает украинское издание «Политика страны».

Кроме того, премьер-министр Польши призвал не спекулировать о теме размещения миротворческого контингента на Украине.

До этого Туск пообещал принять Украину в НАТО за один день. По его словам, Украина всегда могла рассчитывать на поддержку Польши в вопросе членства в Североатлантическом альянсе. Он также пообещал подключить польскую дипломатию к скорейшему решению вопроса о вступлении Украины в блок.

13 декабря Польша, решившая не отправлять войска на Украину даже после прекращения огня, может косвенно участвовать в возможной миротворческой миссии европейских стран на Украине. Об этом сообщил корреспондент польской радиостанции RMF FM. Журналист допустил, что Польша может стать логистическим хабом — комплексом из множества складов — для миротворцев.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.

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