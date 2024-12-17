Порошенко оценил положение ВСУ на фронте

Текущая ситуация на фронте является сложнейшей для украинских войск с начала проведения российской военной операции, заявил во время выступления в Верховной раде бывший президент Украины Петр Порошенко. Фрагмент своей речи он опубликовал в личном Telegram-канале.

«Ситуация на фронте никогда не была такой тяжелой, даже в марте 2022 года», — сказал Порошенко.

По его словам, солдаты ВСУ на Купянском и Покровском направлениях «уже криком кричат» о нехватке разведывательных дронов. Причиной этого он назвал коррупцию среди чиновников, занимающихся госзакупками.

До этого Порошенко заявлял, что методы насильственной мобилизации украинских граждан не оправдывают себя и являются неэффективными. Кроме того, по мнению бывшего президента Украины, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский должен поднять вопрос о демобилизации военнослужащих с фронта.

16 декабря Порошенко отметил, что в последние месяцы украинские власти изменили свою риторику, отказываясь от упоминания о победе в конфликте с Россией.

Ранее Порошенко заявил, что Киев должен отказаться от операции «мясной шторм».