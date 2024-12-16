В последние месяцы украинские власти изменили свою риторику, отказываясь от упоминания о победе в конфликте с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший президент страны и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

«В течение последних трех недель слово 'победа' исчезло из речевого обихода властей. Это произошло сразу после того, как Зеленский представил свой 'план победы'. Теперь речь идет о заморозке конфликта и поиске формулы мира. Я убежден, что власть, народ и государство, не верящие в свою победу, обречены на поражение», — отметил Порошенко.

25 ноября РБК-Украина со ссылкой на источники сообщала, что «План победы» украинского президента Владимира Зеленского писался во многом в интересах Республиканской партии США, поскольку из документ убрали пункт о возвращении границ 1991 года.

19 ноября украинский лидер представил в Раде свой «план стойкости» для Украины. План состоит из 10 пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

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