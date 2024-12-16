Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Порошенко отметил, что власти на Украине перестали говорить о победе над Россией

Порошенко: украинские власти перестали говорить о победе в конфликте с Россией

close
Global Look Press

В последние месяцы украинские власти изменили свою риторику, отказываясь от упоминания о победе в конфликте с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший президент страны и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

«В течение последних трех недель слово 'победа' исчезло из речевого обихода властей. Это произошло сразу после того, как Зеленский представил свой 'план победы'. Теперь речь идет о заморозке конфликта и поиске формулы мира. Я убежден, что власть, народ и государство, не верящие в свою победу, обречены на поражение», — отметил Порошенко.

25 ноября РБК-Украина со ссылкой на источники сообщала, что «План победы» украинского президента Владимира Зеленского писался во многом в интересах Республиканской партии США, поскольку из документ убрали пункт о возвращении границ 1991 года.

19 ноября украинский лидер представил в Раде свой «план стойкости» для Украины. План состоит из 10 пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

Ранее в ЕС заблокировали выделение Киеву €6 млрд.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами