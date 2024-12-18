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В Раде заявили, что власти Украины пытаются отвлечь внимание граждан от проигранной войны

Депутат Дубинский: власти Украины пытаются отвлечь граждан от проигранной войны

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РИА Новости

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале прокомментировал удар, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

По его словам, таким образом власти Украины проводят «глобальную операцию отвлечения внимания» граждан страны от территориальных и людских потерь.

Парламентарий также заявил, что подобные удары нужны «не для стратегических достижений в войне, а исключительно для «видосиков потужности», с помощью которых украинский президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак отвлекают соотечественников «от проигранной войны».

13 декабря Россия ответила массированным обстрелом украинской энергетической инфраструктуры на удар ATACMS по военному аэродрому Таганрога. В результате по всей Украине начались экстренные отключения электричества, половина жителей страны осталась без света.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 11 декабря украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге с использованием шести баллистических ракет ATACMS. Два снаряда были сбиты расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», а остальные — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее на Западе рассказали, когда у Украины могут закончиться ракеты ATACMS.

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