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На Западе рассказали, когда у Украины могут закончиться ракеты ATACMS

Forbes: к концу января у Украины может закончиться запас ракет ATACMS

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John Hamilton/AP

Военный обозреватель Дэвид Экс рассказал Forbes, что ракеты ATACMS могут закончиться у украинских войск к концу января.

«К концу января <...> у Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение украинцам использовать оружие американского производства по целям в России», — поделился Экс.

Он пояснил, что с момента начала специальной военной операции Вашингтон мог поставить Киеву менее 50 ракет, и некоторые из них уже были использованы. При этом США не гарантируют поставку новых ATACMS.

До этого военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев заявлял, что Россия не будет применять ядерное оружие в ответ на удары дальнобойными ракетами ATACMS со стороны Украины.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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