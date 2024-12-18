Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В партии Эрдогана заявили, что не считают ХТШ террористической организацией

Соратник Эрдогана Челик: ХТШ не является де-факто террористической организацией

close
Omar Sanadiki/AP

Сирийская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) де-факто не является террористической организацией. Об этом официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил телеканалу Haberturk.

Он отметил, что глава группировки Абу Мухаммед аль-Джулани уже установил контакты с Европейским союзом. Челик подчеркнул, что «Хайят Тахрир аш-Шам» пока находится в списке террористических организаций, но это скоро изменится, так как ХТШ де-факто не является террористической организацией.

16 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости начать процедуру исключения из списка террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». По его мнению, необходимо не дожидаясь начала этого процесса организовать работу контактной группы Сирии и РФ, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы.

Ранее в МИД РФ не исключили вычеркивание «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористов.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами