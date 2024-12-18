В партии Эрдогана заявили, что не считают ХТШ террористической организацией

Сирийская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) де-факто не является террористической организацией. Об этом официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил телеканалу Haberturk.

Он отметил, что глава группировки Абу Мухаммед аль-Джулани уже установил контакты с Европейским союзом. Челик подчеркнул, что «Хайят Тахрир аш-Шам» пока находится в списке террористических организаций, но это скоро изменится, так как ХТШ де-факто не является террористической организацией.

16 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости начать процедуру исключения из списка террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». По его мнению, необходимо не дожидаясь начала этого процесса организовать работу контактной группы Сирии и РФ, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы.

Ранее в МИД РФ не исключили вычеркивание «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористов.