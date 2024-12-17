Стало известно, когда кандидат Трампа на пост спецпосланника по Украине приедет в Киев

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог посетит Киев и столицы европейских стран в начале января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Новый посланник победившего президента Дональда Трампа по Украине посетит Киев и ряд других европейских столиц в начале января, поскольку новая администрация пытается как можно скорее положить конец (конфликту)», — указано в сообщении.

Собеседники агентства отметили, что Келлог не будет заезжать в Москву во время европейского турне.

13 декабря кандидат в спецпосланники избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог допустил урегулирование украинского конфликта в ближайшие месяцы при участии будущего главы Белого дома.

Накануне команда Дональда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. Источники NBC News допускают, что Трамп может ограничить поддержку Украины в НАТО, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп предложил разместить европейские войска на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. По данным издания, эту возможность республиканец обсуждал на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже 7 декабря.

Ранее в США усомнились, что Трамп навяжет Москве условия по достижению мира на Украине.