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Стало известно, когда кандидат Трампа на пост спецпосланника по Украине приедет в Киев

Reuters: спецпосланник Трампа по Украине Келлог приедет в Киев в начале января

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Carlos Barria/Reuters

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог посетит Киев и столицы европейских стран в начале января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Новый посланник победившего президента Дональда Трампа по Украине посетит Киев и ряд других европейских столиц в начале января, поскольку новая администрация пытается как можно скорее положить конец (конфликту)», — указано в сообщении.

Собеседники агентства отметили, что Келлог не будет заезжать в Москву во время европейского турне.

13 декабря кандидат в спецпосланники избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог допустил урегулирование украинского конфликта в ближайшие месяцы при участии будущего главы Белого дома.

Накануне команда Дональда Трампа начала обсуждение украинского конфликта с администрацией Джо Байдена и представителями Украины. Киев назвал атмосферу переговоров позитивной, но конкретных предложений по урегулированию пока не получил. Источники NBC News допускают, что Трамп может ограничить поддержку Украины в НАТО, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп предложил разместить европейские войска на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. По данным издания, эту возможность республиканец обсуждал на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже 7 декабря.

Ранее в США усомнились, что Трамп навяжет Москве условия по достижению мира на Украине.

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