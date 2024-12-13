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Кандидат Трампа в спецпосланники по Украине допустил скорое урегулирование конфликта

Кандидат в спецпосланники Трампа по Украине допустил скорое разрешение конфликта

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Rod Lamkey - CNP/picture alliance/Global Look Press

Кандидат в спецпосланники избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог допустил урегулирование украинского конфликта в ближайшие месяцы при участии будущего главы Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала Fox News он заявил, что считает Трампа способным на решительные действия для урегулирования международных конфликтов. Келлог также предположил, что Трамп может пригласить властей РФ в Вашингтон для достижения мирного соглашения с Украиной.

Накануне Трамп заявил, что намерен заключить сделку по урегулированию конфликта Москвы и Киева. По его словам, единственный способ сделать это — не бросать Украину.

Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что избранный президент США предложил разместить европейские войска на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. По данным издания, эту возможность Трамп обсуждал на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже 7 декабря.

Ранее Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.

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