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Туск пообещал Украине помочь с членством в НАТО

Премьер Польши Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день

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Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что принял бы Украину в НАТО за один день. Его слова после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во Львове, передает РИА Новости.

По словам Туска, Украина всегда могла рассчитывать на поддержку Польши в вопросе членства в Североатлантическом альянсе.

«Здесь ничего не изменится. Если бы это зависело от Польши, то не длилось бы дольше чем один день», — сказал премьер в эфире Польского телевидения.

Он также пообещал подключить польскую дипломатию к скорейшему решению вопроса о вступлении Украины в НАТО.

Незадолго до этого Reuters сообщало со ссылкой на источник, что НАТО вместо США взяла на себя координацию западной военной помощи Украине. По словам собеседника агентства, штаб-квартира новой миссии НАТО по Украине находится на американской базе в немецком городе Висбадене и уже полностью готова к работе. Общая численность миссии составит около 700 человек.

17 декабря Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что США и Европа должны предоставить украинской стороне 12-15 систем противовоздушной обороны в качестве компенсации за отказ от членства в НАТО.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.

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