МИД России назвал соучастниками всех, кто замалчивает или приветствует теракты

Министерство иностранных дел России заметило отсутствие реакции Запада на убийство начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом пишет в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы. Следствие установит детали: кто убивал, кто заказывал. Только уже сейчас ясно: есть и третья категория преступников — кто стимулировал, кто взращивал, кто молчаливо поощрял», — пишет Захарова.

Она отметила, что из крупных западных изданий только Financial Times и «Би-би-си» прямо заявили, что за убийством Кириллова стоит Служба Безопасности Украины.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Как пишет Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству Кириллова. Источники агентства уточнили, что в Киеве российского генерала считают «абсолютно законной мишенью».

Ранее появились кадры взрыва у дома в Москве, при котором погиб глава войск РХБЗ.