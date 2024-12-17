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Источник: НАТО вместо США взяло на себя координацию военной помощи Украине

Reuters: НАТО вместо США взяло на себя координацию доставки военной помощи Киеву

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Virginia Mayo/AP

НАТО, как и ожидалось, вместо США взяло на себя координацию западной военной помощи Украине. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, это решение, хотя и было запланировано, откладывалось на несколько месяцев. Reuters отмечает, что это сделает «более активной роль НАТО в войне», не требуя от альянса направления в зону конфликта собственных военнослужащих.

Дипломаты, однако, признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США после избрания президентом Дональда Трампа все еще способны нанести серьезный удар по Украине, сократив свою поддержку, поскольку они являются доминирующей силой в альянсе и поставляют Киеву большую часть вооружений.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Штаб-квартира новой миссии НАТО по Украине находится на американской базе в немецком городе Висбадене. Собеседник, знакомый с вопросом, сообщил Reuters, что она уже полностью готова к работе. Общая численность миссии составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

В июле постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс возьмет на себя координацию помощи Украине, чтобы «навести порядок» в этом вопросе. По ее словам, «НАТО также собирается взять на себя координацию обучения».

Ранее Путин обвинил НАТО в чрезмерных устремлениях.

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