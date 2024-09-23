В конгресс США внесли проект о продлении финансирования правительства

Республиканцы конгресса США внесли проект временного бюджета, чтобы избежать прекращения финансирования правительства страны. Об этом сообщает РИА Новости.

45-страничный документ внес член палаты представителей Томас Кол. Проект предусматривает продление финансирования правительства на нынешнем уровне до 20 декабря. При этом документом предлагается в случае необходимости увеличить бюджет Секретной службы Соединенных Штатов «для выполнения операций по охране», которые в том числе связаны с грядущими президентскими выборами в стране.

Как заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, законодатели рассмотрят проект.

«Конгресс теперь на двухпартийном пути, чтобы избежать прекращения работы правительства, которое повредит американцам», — сказал он.

Представителям Республиканской и Демократической партий США в конгрессе необходимо договориться о новом проекте бюджета до 30 сентября, в ином случае может произойти приостановка работы правительства страны (шатдаун).

9 сентября сообщалось, что президент США Джо Байден хочет наложить вето на проект республиканцев в палате представителей конгресса по временному финансированию американского правительства. Вето будет действовать до марта следующего года, если обе палаты законодательного органа поддержат такую инициативу.

Ранее сообщалось, что США в случае шатдауна могут потерять возможность оперативно помогать Украине.