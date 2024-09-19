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В США заблокировали план временного финансирования правительства

В конгрессе США заблокировали проект о временном финансировании правительства

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J. Scott Applewhite/AP

Палата представителей США заблокировала законопроект о временном финансировании американского правительства до марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что против инициативы проголосовали 220 членов нижней палаты, 202 конгрессмена поддержали временное финансирование, еще два — воздержались.

Представителям Республиканской и Демократической партий США в конгрессе необходимо договориться о новом проекте бюджета до 30 сентября, в ином случае может произойти приостановка работы американского правительства (шатдаун).

9 сентября сообщалось, что президент США Джо Байден хочет наложить вето на проект республиканцев в палате представителей конгресса по временному финансированию американского правительства. Вето будет действовать до марта следующего года, если обе палаты законодательного органа поддержат такую инициативу.

По мнению Белого дома, предложенный республиканцами документ предлагает правительственным учреждениям «неоправданно низкий уровень финансирования» как на оборонные, так и на другие нужды американского государства на полгода.

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