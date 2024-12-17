На Украине приняли законопроект о множественном гражданстве

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект о множественном гражданстве. Об этом заявила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

По словам депутата, законопроект является скандальным, поскольку многие из предлагаемых мер антиукраинские. Геращенко отметила, что проект закона предполагает введение упрощенного гражданства для лиц из специального перечня стран и для иностранных наемников.

«Двойное гражданство предоставляет политические права, в том числе избирательное право, что создает угрозу национальной безопасности», — заявила Геращенко.

Депутат считает несправедливым, что иностранцы смогут иметь право на два гражданства, а украинцы будут терять гражданство страны в случае приобретения другого гражданства.

Геращенко подчеркнула, что принятый в первом чтении законопроект позволяет новым членам государства не сдавать экзамены по украинскому языку, истории Украины и конституции.

До этого депутат Верховной рады Инна Совсун заявила, что правительство Украины не разработало в срок законопроект о демобилизации. По словам парламентария, восемь месяцев прошли 11 декабря. Именно в этот день истек срок на реализацию постановления.

Ранее на Украине исключили возвращение солдат ВСУ домой по демобилизации.