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В Киеве исключили возвращение солдат ВСУ домой по демобилизации

Член комитета Рады по обороне Вениславский: демобилизации на Украине не будет

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Слова властей Украины о возможной демобилизации украинских солдат с фронта являются популизмом, Киев не намерен проводить демобилизацию. Об этом заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, сообщает украинское издание New Voice.

«Это были популистские заявления для того, чтобы понравиться военнослужащим… в таких условиях принимать к тому времени какие-то срочные рамки для возможности увольнения с военной службы, было точно угрозой национальной безопасности», - подчеркнул он.

По словам Вениславского, после обсуждения главкомом ВС, начальником украинского генштаба и министром обороны Украины возможности демобилизации с фронта и оценки сил было принято решение не принимать мер в этой сфере.

До этого украинский военнослужащий Сергей Гнездилов заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отправляется в самоволку, раскритиковав при этом службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он также потребовал демобилизовать тех, кто давно служит в рядах ВСУ. Гнездилов уточнил, что «доброволец начинает понимать, что крепостное право не отменено», не зная четко срока службы и не имея права на демобилизацию.

Ранее на Украине запретили мобилизацию мужчин 18–25 лет.

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