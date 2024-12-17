Методы насильственной мобилизации украинских граждан не оправдывают себя, такие меры неэффективны. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Зачем мы бусифицируем людей, которые, приезжая в бригады, становятся на лыжи? В таких условиях мы должны признать, что эта идея дискредитирована, неэффективна», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению бывшего президента Украины, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский должен поднять вопрос о демобилизации военнослужащих с фронта.

До этого депутат Рады Александр Дубинский отмечал, что в офисе Зеленского и генеральном штабе ВСУ все давно спланировано, и, по его мнению, ситуация будет только ухудшаться на фоне массового дезертирства в рядах ВСУ, повсеместной коррупции в армии и бесчеловечных методов мобилизации.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине признались в нехватке солдат.