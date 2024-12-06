Порошенко заявил, что Киев должен отказаться от операции «мясной шторм»

Командование Вооруженных сил Украины обязано прекратить отдавать приказы о наступлении и не использовать население страны в штурмах. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в организации Atlantic Council, передает РИА Новости.

«Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для «операции мясной шторм», — отметил он и призвал прекратить отдавать приказы о наступательной операции.

Он рекомендовал властям Украины перестать работать на телевидение.

«Начните работать для спасения солдат», — добавил Порошенко.

Накануне украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о потере 105 тысяч солдат ВСУ. При этом в конце ноября журнал The Economist писал, что за время российско-украинского конфликта Вооруженные силы Украины лишились до 500 тыс. бойцов.

В октябре региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр заявила, что население Украины с 24 февраля 2022 года сократилось примерно на 10 млн человек.

Ранее кабмин Украины предрек значительное сокращение населения страны.