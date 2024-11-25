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Названа главная тема переговоров Эрдогана и Рютте в Анкаре

A Haber: Эрдоган обсудит с генсеком НАТО Рютте посредничество Турции по Украине

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Turkish Presidency/AP

Главной темой переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в понедельник в Анкаре станет конфликт на Украине и потенциальная посредническая роль Анкары. Об этом сообщил телеканал A Haber.

«Президент Турции продолжает свою дипломатию по урегулированию украинского конфликта. Вчера он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сегодня с глазу на глаз обсудит ситуацию на Украине с новым генсеком НАТО Марком Рютте», — говорится в сообщении.

Также они обсудят терроризм в Сирии и вопросы двустороннего сотрудничества.

В воскресенье, 24 ноября, президент России Владимир Путин созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы продолжить начатую в Казани беседу. Турецкий лидер отметил, что Анкара продолжит усилия по прекращению напряженности в российско-украинском конфликте и будет способствовать процессам его урегулирования.

Ранее в Турции рассказали о предупреждении Путина в адрес Запада.

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