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В Турции заявили о намерении продолжать вести взвешенную политику по Украине

Эрдоган заявил, что Турция не подливала бензин в пожар на Украине

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит взвешенную и сбалансированную политику по конфликту на Украине. Его слова на конференции с участием послов Турции передает РИА Новости.

По словам турецкого лидера, после начала специальной военной операции России на Украине «камни в мире сдвинулись».

«Наша страна проводила взвешенную политику в этой войне и отдавала приоритет установлению справедливого мира. Мы старались потушить пожар, а не подливать в него бензин», — подчеркнул Эрдоган.

В конце ноября президент Турции провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и потенциальная посредническая роль Анкары. Эрдоган тогда отметил, что Турция продолжит усилия по прекращению напряженности в российско-украинском конфликте и будет способствовать процессам его урегулирования.

В начале ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о недоумении России из-за позиции Турции по Украине. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Турция продолжает поставлять Киеву оружие, которое впоследствии применяется для ударов по позициям российских войск и мирным жителям. При этом министр подчеркнул, что Москва ценит усилия Анкары по содействию в урегулировании конфликта на Украине. Глава ведомства напомнил, что именно Турция весной 2022 года предоставила площадку для консультаций с украинскими властями.

Ранее Эрдоган назвал себя и Путина единственными лидерами в мире.

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