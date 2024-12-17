Политолог заявил, что Трамп хочет завершить конфликт на Украине за счет Киева

Избранный президент США Дональд Трамп постарается урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева. Об этом в интервью газете Le Point заявил политолог Фрэнсис Фукуяма.

Он утверждает, что президент США пообещал добиться мирного соглашения, которое будет несправедливым по отношению к Украине. По его мнению, Украина согласится уступить часть своей территории в обмен на членство в НАТО. Фукуяма также отметил, что Трамп не проявляет должного уважения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

До этого украинский лидер заявил, что Соединенные Штаты и Европа должны предоставить украинской стороне 12–15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от членства в НАТО. Он напомнил, что просит выполнения обещанного, ведь данное требование было озвучено в ходе саммита альянса стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.