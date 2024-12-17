В Европе назвали Зурабишвили бывшим президентом Грузии

Саломе Зурабишвили пригласили выступить в Европарламенте как «бывшего президента Грузии» Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на грузинские СМИ.

Издание отмечает, что накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал предстоящее выступление Зурабишвили в ЕП «маленьким перформансом».

«Встанут перед Зурабишвили на ноги, как перед [украинским лидером Владимиром] Зеленским, а потом все закончится овациями. Но на событиях в Грузии все это никак не отразится», — сказал Кобахидзе.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

При этом Зурабишвили заявила, что «никто никого не выбирал» и «ничего не произошло». Она выразила благодарность тем, кто отказывается признавать легитимность состоявшегося голосования.

Ранее в России заявили о готовности нормализовать отношения с Грузией при Кавелашвили.