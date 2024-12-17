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Критиковавшую помощь Украине Вагенкнехт выдвинули на пост канцлера

Zeit: Сару Вагенкнехт выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии

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Kay Nietfeld/Global Look Press

Критикующая военные транши Украине немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) выдвинула кандидатом на пост канцлера страны свою главу Сару Вагенкнехт. Об этом сообщил генеральный секретарь партии Кристиан Лайе, передает РИА Новости.

«На предстоящих выборах в бундестаг Сара Вагенкнехт выступит в качестве кандидата на пост канцлера от ССВ», — сказал он.

Политик добавил, что в партии осознают: у них нет реальных шансов возглавить немецкий кабмин, но они решили пойти на этот шаг из-за «инфляции кандидатов в канцлеры». По словам Лайе, шансы у кандидатов от других партий занять пост канцлера не выше, чем у ССВ.

16 декабря немецкий парламент (бундестаг) проголосовал за вынесение кабинету министров Шольца вотума недоверия. Если результаты голосования утвердит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Их назначат на 23 февраля.

Шольц на фоне этих событий предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент ФРГ.

Ранее в Германии назвали украинского дипломата «поклонником фашистов».

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