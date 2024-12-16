Венгрия поддержала 15-й пакет санкций Евросоюза против России, потому что в него не включили крупнейшую венгерскую нефтяную компанию MOL. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, для Венгрии это означает послабление, потому что там фигурирует продление юридической возможности для MOL экспортировать нефтепродукты, произведенные из нефти российского происхождения.

Второй год подряд Венгрия обещает заблокировать очередной пакет антироссийских санкций, если венгерской компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватию и Чехию. Официально запрет на нефтепродукты из российского сырья вступил в силу в феврале 2023 года, а исключение для Венгрии должно продлеваться каждые полгода.

До этого Еврокомиссия дала рекомендации Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из Российской Федерации.

Ранее Сийярто заявил о проблемах Венгрии без российской нефти.