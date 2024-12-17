В Китае назвали санкции ЕС в отношении компаний из КНР необоснованными

В Пекине выступают против введения Европейским союзом санкций в отношении китайских компаний, которые рассматриваются в рамках 15-го пакета ограничительных мер против России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН», — сказал дипломат.

Линь Цзянь добавил, что власти Китая считают санкции ЕС необоснованными, из-за чего выражают «резкое недовольство» и выступают против подобных решений.

Накануне власти Евросоюза расширили санкции против России. В 15-й по счету список вошли 54 физических лица и 30 организаций. В перечне оказались российские военные, артисты и бизнесмены, а также высокопоставленные военнослужащие из Северной Кореи и несколько иностранных компаний.

При этом в Венгрии заявили, что добились отказа ЕС от самых «сумасшедших идей» — например, в итоговый перечень не включили патриарха Кирилла. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала пакет 15-й санкций против России.