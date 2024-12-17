Стала известна сумма, которую ЕС предоставит Украине в 2025 году

Евросоюз выделит Киеву €30 млрд помощи в 2025 году. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе перед саммитом 19 декабря, его цитирует ТАСС.

По его словам, в эту сумму входит €12,5 млрд дополнительно по линии европейского фонда и €18,1 млрд прибыли от замороженных активов РФ.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз с января 2025 года будет предоставлять Украине €1,5 млрд помощи в месяц. По словам Каллас, поддержка Украины со стороны Евросоюза не является благотворительной помощью, а представляет инвестицию в безопасность континента, поскольку президент России Владимир Путин якобы «не собирается останавливаться».

В начале декабря замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявлял, что ЕС готов предоставить Украине кредит размером $50 млрд даже в случае отказа США выделять средства после вступления в должность президента страны Дональда Трампа.

Ранее Еврокомиссар призвал ЕС выделить €100 млрд на подготовку к «российской агрессии».