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В Польше заявили о риске отказа Трампа от предоставления кредита Украине

Замглавы минфина Польши Карбовник: есть риск отказа Трампа от займа Украине

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Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Есть риск, что избранный президент США Дональд Трамп откажется от проекта по выделению Киеву $50 млрд с погашением за счет доходов от российских замороженных активов. Об этом заявил заместитель главы минфина Польши Павел Карбовник, его слова передает газета Politico.

«Существует риск того, что Дональд Трамп откажется от соглашения по 50 миллиардам долларов», — подчеркнул он.

Несмотря на такой риск, отметил он, в Евросоюзе намерены гарантировать Украине, что выделенные $50 млрд попадут в распоряжение Киева.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что страны G7 завершают работу по выдаче Украине помощи из замороженных активов РФ.

Речь идет о сумме в $50 млрд. Госсекретарь уточнил, что в ближайшие недели активы РФ начнут поступать как из США, так и из Европы.
По словам Блинкена, в Белом доме хотят, чтобы у Украины были средства и ресурсы для поддержки экономики и военного потенциала страны.

Ранее Боррель рассказал, на что можно потратить замороженные активы России.

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