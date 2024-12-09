Еврокомиссар призвал ЕС выделить €100 млрд на подготовку к «российской агрессии»

Странам Евросоюза необходимо выделить €100 млрд в следующем семилетнем бюджете сообщества на подготовку к «возможной российской агрессии». Об этом в интервью изданию Politico заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, который два раза занимал пост премьер-министра Литвы.

«Мы должны быть готовы к возможной российской агрессии», — сказал он.

По словам политика, если ЕС «потерпит неудачу на Украине», то якобы может увеличиться «вероятность российской военной агрессии» против стран — членов сообщества.

В нынешнем семилетнем бюджете Евросоюза на 2021–2027 годы на оборону было направлено €10 млрд.

16 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов отразить атаку любого потенциального противника, включая Россию. Так он прокомментировал слова главы федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля, который сказал, что Российская Федерация будет способна атаковать страны НАТО в ближайшие шесть лет, а Берлин находится в прямом конфликте с Москвой. По его словам, Кремль рассматривает ФРГ как врага, поскольку Германия является второй крупнейшей страной, оказывающей поддержку Украине.

Ранее Путин назвал бредом заявления о «планах» России напасть на Европу.