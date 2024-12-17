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Киев обвинили в нежелании обменивать всех пленных

Небензя: Зеленский в хамской манере отказался забирать более 600 военнопленных

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил обвинение в адрес президента Украины Владимира Зеленского, упрекая его в отказе вернуть более 600 украинских военнопленных. Он отметил, что этот шаг демонстрирует нежелание Киева идти на мирные соглашения, сообщает РИА Новости.

Данное заявление было сделано на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», — заявил российский посол.

Небензя добавил, что Украина проявляет интерес только к обмену боевиков националистических формирований и иностранных наемников, совершенно игнорируя судьбы рядовых украинских солдат, которые были вынуждены принимать участие в конфликте.

Накануне пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Артур Пломбирус признался в расстреле мирных жителей Курской области по приказу командования.

Ранее жительницы Суджи рассказали о возвращении из плена.

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