Жительницы Суджи рассказали о возвращении из плена

Наталья и ее 14-летняя дочь Настя провели более трех месяцев в оккупации в родном городе Суджа. Они искали укрытие от украинских военных, прячась в подвалах, в том числе в школе-интернате, где одновременно находились около 60 человек, среди которых были и дети, сообщает RT.

Военные говорили жителям, что им следует готовиться к худшему. В ноябре Наталья с Настей были захвачены и отправлены в плен в Сумы. Позже, они оказались в числе тех, кого вернули в Россию в ходе обмена пленными.

Жительница Суджи Наталья вспоминает, что 6 августа они с дочкой Настей не успели покинуть город вместе с соседями, так как у них не было собственного автомобиля. Все коммуникации — газ, свет, вода и мобильная связь — исчезли. 7 августа местные жители были эвакуированы российскими военными. Две маршрутки успели уехать, но третья попала под обстрел на обратном пути, из-за чего дальнейшая эвакуация стала невозможной, рассказывает Наталья.

«А потом ВСУ начали сильно бомбить город, двое суток не прекращали. Мы укрывались в подвале «белого дома» (здания местной администрации. — RT). ВСУ это вычислили и начали бомбить вообще всем... все сыпалось, дым коромыслом, люди в панике. Потом они решили нас добить дронами. Было понятно, что до утра мы тут не доживем, нужно куда-то перебираться», — вспоминает она.

Когда украинские военные захватили Суджу, Наталья и Настя находились в подвале школы-интерната. Военнослужащие запретили всем, кто там укрывался, выходить на улицу.

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