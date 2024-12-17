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На Украине назвали законной целью убитого в Москве начальника войск РХБЗ

BBC: источник в СБУ заявил, что генерал Кириллов был законной целью

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РИА «Новости»

На Украине считают начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, погибшего в Москве при взрыве, законной целью. Об этом пишет британская корпорация Би-би-си.

«Источник в Службе безопасности Украины (СБУ) заявил, что Кириллов был «законной целью», и что он совершил военные преступления», — говорится в материале.

Утром 17 декабря в Москве произошел взрыв на Рязанском проспекте, в результате которого погиб Кириллов и его помощник.

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту произошедшего. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении начальнику войск РХБЗ ВС РФ. СБУ утверждает, что российский генерал якобы отдавал приказы применять химическое оружие против украинских военных.

Ранее медики раскрыли подробности гибели Кириллова.

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