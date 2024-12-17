Политолог объяснил, почему Путин заменил «красные линии» на «красную черту»

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенной коллегии Минобороны неслучайно заменил «красные линии» на «красную черту». Такое мнение высказал политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук. В данном случае, по его словам, имеет место семантическая игра слов, но эта семантика несет в себе вполне конкретное значение.

«Красная линия предполагает некие условия в режиме, если угодно, игры в шахматы. Вот моя красная линия, ты переходишь, тогда я перехожу твою красную линию. А красная черта, опять же, если убрать семантическое значение слова, красная черта сходна с понятием «у последней черты». Это тот предел, та граница, после которой наступает некое принципиально иное состояние», — сказал Пинчук.

Как заявил глава государства, Запад доводит Россию до «красной черты», такие действия Москва не может оставить без ответа.

Он подчеркнул, что для решения поставленных задач страна должна эффективно работать по всем направлениям. По словам российского лидера, «сейчас это особенно важно».

Кроме того, президент отметил, что среди граждан РФ всегда находились люди, которые вставали на защиту государства в ответ на угрозы извне.

Ранее Путин поручил держать нестратегические ядерные силы в постоянной готовности.