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Журналист рассказал об «ударе по зубам», который Зеленскому нанес Трамп

Журналист Боуз: Трамп нанес удар по Зеленскому, не пригласив его на инаугурацию

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Shannon Stapleton/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал отсутствие приглашения на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа для президента Украины Владимира Зеленского.

Боуз заявил, что Трамп нанес Зеленскому болезненный удар, не пригласив его на церемонию.

«Это самый сильный удар по зубам, какой только может получить <...> Зеленский», — поделился журналист.

До этого телеканал CNN сообщал, что Зеленского не приглашали на инаугурацию Трампа, однако украинского президента готовы его на ней принять.

Избранный лидер США также усомнился, что на инаугурацию приедет лидер КНР Си Цзиньпин. 13 декабря ту же информацию со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS.

Также Трамп заявил, что попытается завершить конфликт на Украине до своей инаугурации. Избранный президент США отметил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт в Украине, и отметил, что «небольшой прогресс» уже достигнут.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».

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