Допрос отстраненного президента Южной Кореи пройдет 18 декабря

Следственная группа вызовет временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на допрос 18 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Рёнхап».

«Совместная следственная группа вызовет Юна на допрос в среду в рамках расследования дела о военном положении», — говорится в сообщении.

Накануне, 15 декабря, стало известно, что полиция Южной Кореи арестовала нынешнего и бывшего руководителей Командования военной разведки — генерал-майора Мун Сан Хо и Но Сан Вона в ходе расследования по факту введения военного положения. Муна подозревают в отправке войск в офис Национальной избирательной комиссии в Квачхоне, после того как президент Юн Сок Ёль внезапно объявил военное положение. На место армия прибыла за две минуты, из-за чего у правоохранителей появилось предположение о том, что Мун знал о намерениях президента объявить военное положение или принимал участие в его введении.

Ранее стало известно, кто станет исполняющим обязанности президента Южной Кореи.