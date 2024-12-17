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Fria Tider: Швеция может участвовать в войне против России от имени США

Fria Tider: власти Швеции готовятся к войне против России от имени США

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TT News Agency/Karl Melander/Reuters

Швеция готовится к войне против России от имени Соединенных Штатов. Об этом сообщает шведское новостное интернет-издание Fria Tider.

В статье отмечается, что шведские власти дали поручение ритуальным службам подготовить для «нужд» армии до полумиллиона мест на кладбища. По сведениям Fria Tider, это последний пункт из предполагаемого сценария, согласно которому Стокгольм решит продолжить войну против России от имени США.

Руководитель ритуальной службы столицы Сванте Борг заявил, что если в Стокгольме начнутся боевые действия такого же масштаба, как на Украине, погибнет большое количество людей.

17 декабря сообщалось, что в Швеции планируют вырыть 30 тысяч могил для солдат.

В октябре российское посольство в Швеции заявило, что риторика местных властей, основанная на русофобии, довела жителей страны до паранойи.

Ранее сообщалось, что жители Финляндии и Швеции получат обновленные инструкции на случай войны.

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