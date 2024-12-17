В Швеции планируют вырыть 30 тысяч могил для солдат

В Швеции протестантским церквям города Гетеборга и похоронным бюро рекомендовали подготовить места для могил не менее 30 тысяч солдат. Об этом пишут «Известия».

Гетеборгу для этой цели понадобится не менее 10 га свободной земли, отмечает издание.

Кроме того, с ноября жители Швеции начали получать новое издание брошюры «Если наступит кризис или война». Ее выпустило агентство по чрезвычайным ситуациям. В брошюре перечислены советы и инструкции в условиях боевых действий. Многие жители страны относятся к подобным рекомендациям с полной серьезностью, подчеркивается в публикации.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» рассказала, что в Швеции уже давно проводятся ежегодные конференции по обсуждению «русской угрозы».

«Шведы оказывают большую помощь киевскому режиму и наращивают свой воинский контингент в Прибалтике. А чтобы шведское население все это поддерживало, его держат в тонусе пропагандой: рассказывают о «возможной атаке России» и о «гибридной войне», — подчеркнула она.

В октябре российское посольство в Швеции заявило, что риторика местных властей, основанная на русофобии, довела жителей страны до паранойи.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов отмечал, что западная русофобия привела к открытой агрессии против РФ, которая, по его оценке, осуществляется террористическими методами. По словам дипломата, сегодня на смену сотрудничеству и дипломатии пришел язык ненависти и угроз со стороны Запада.

Ранее депутат Европарламента извинился за русофобию Запада.