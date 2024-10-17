Российское посольство заявило, что власти Швеции довели своих граждан до паранойи

Риторика властей Швеции, основанная на русофобии, довела жителей страны до паранойи. Об этом заявило российское посольство в Швеции в своем Telegram-канале.

«Паранойя охватила население целой страны. Именно это, к сожалению, и происходит в Швеции <...> Пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли им (гражданам Швеции. — «Газета.Ru») мозги русофобской риторикой, что они превратились в параноиков, во всем усматривающих «руку Кремля», — говорится в сообщении.

В посольстве в качестве примера привели публикацию в газете «Свенска Дагбладет».

«В небольшой коммуне Больнэс к северу от Стокгольма неизвестные проникли в помещение водонапорной башни. Казалось бы: правоохранительные органы не выявили каких-либо подозреваемых, а вода оказалась по-прежнему пригодной для питья, но жители Больнэса уже решили: «Очевидно, что это происки Кремля». Россия, как следует из статьи в «Свенска Дагбладет», задумала напугать шведов и посмотреть на их реакцию. Один из граждан даже удивился, зачем же для диверсии выбрали такую «дыру»? Выбрали бы город побольше!» — рассказали дипломаты.

В российском посольстве заметили, что редакция «Свенска Дагбладет», по всей видимости, теперь массово распространяет клевету, за что может последовать уголовная ответственность, а не занимается журналистикой.

«Подобное хамство в адрес России недопустимо!» — подчеркнули в посольстве.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов отмечал, что западная русофобия привела к открытой агрессии против РФ, которая, по его оценке, осуществляется террористическими методами. По словам дипломата, сегодня на смену сотрудничеству и дипломатии пришел язык ненависти и угроз со стороны Запада.

Ранее депутат Европарламента извинился за русофобию Запада.