Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме раскрыли, когда приняли решение об ударах по России ATACMS

Кирби: решение об ударах по России ATACMS было принято до выборов президента США

close
John Hamilton/AP

Решение об ударах американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России было принято до выборов президента США, которые состоялись 5 ноября. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Решение об ATACMS было принято до выборов», — отметил он.

Кирби уточнил, что это решение приняла администрация действующего президента США Джо Байдена, и уже после выборов Белый дом объяснял «логику» своих действий избранному главе государства Дональду Трампу.

Накануне Трамп заявил, что Украине не следовало разрешать проводить удары дальнобойными ракетами вглубь России, назвав это «плохим» решением. Он также выразил намерение пересмотреть решение Байдена о разрешении таких атак.

В ноябре телеканал CNN отмечал, что Вашингтон несколько месяцев рассматривал возможность дать разрешение Киеву на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По его данным, Байден тайно одобрил передачу ракет ATACMS в феврале для использования на территории Украины, и Вашингтон поставил Киеву ракеты уже в апреле.

Ранее в США попрощались с Украиной после решения Зеленского наносить удары ATACMS.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами