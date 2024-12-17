В Белом доме раскрыли, когда приняли решение об ударах по России ATACMS

Решение об ударах американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России было принято до выборов президента США, которые состоялись 5 ноября. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Решение об ATACMS было принято до выборов», — отметил он.

Кирби уточнил, что это решение приняла администрация действующего президента США Джо Байдена, и уже после выборов Белый дом объяснял «логику» своих действий избранному главе государства Дональду Трампу.

Накануне Трамп заявил, что Украине не следовало разрешать проводить удары дальнобойными ракетами вглубь России, назвав это «плохим» решением. Он также выразил намерение пересмотреть решение Байдена о разрешении таких атак.

В ноябре телеканал CNN отмечал, что Вашингтон несколько месяцев рассматривал возможность дать разрешение Киеву на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По его данным, Байден тайно одобрил передачу ракет ATACMS в феврале для использования на территории Украины, и Вашингтон поставил Киеву ракеты уже в апреле.

Ранее в США попрощались с Украиной после решения Зеленского наносить удары ATACMS.