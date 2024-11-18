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CNN заявил, что решение о применении ATACMS для ударов по России рассматривалось месяцами

CNN: решение об использовании ATACMS для ударов по РФ рассматривалось месяцами

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Reuters

Вашингтон несколько месяцев рассматривал возможность дать разрешение Киеву на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Решение разрешить использование армейских тактических ракетных систем (ATACMS) на территории России рассматривалось в течение нескольких месяцев», — говорится в публикации.

CNN отмечает, что некоторые американские чиновники обеспокоены эскалацией войны, а другие обращают внимание на истощение запасов оружия.

По данным телеканала, президент США Джо Байден тайно одобрил передачу ракет большой дальности ATACMS в феврале для использования на территории Украины, и Вашингтон поставил Киеву ракеты уже в апреле.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В команде Трампа заявили, что избранный президент может пересмотреть решение действующего главы государства по разрешению Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России.

Ранее Маск указал на нюанс в решении США позволить Украине удары по России.

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