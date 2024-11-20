Решением ударить ATACMS вглубь России президент Украины Владимир Зеленский решил свою судьбу и судьбу своей страны. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X.

«Прощай, Украина. Прощай, Зеленский», — написал он по-русски.

Журналист призвал не называть ответ России «неспровоцированным».

«Можете плакать, топать и кричать», — добавил он.

Хинкл добавил, что он бы не расстроился, если бы президент России Владимир Путин решил поступить как считает нужным с властями Украины.

Накануне военный обозреватель Дэвид Экс рассказал Forbes, что ракеты ATACMS могут закончиться у украинских войск к концу января. По его мнению, с момента начала специальной военной операции Вашингтон мог поставить Украине менее 50 ракет, и некоторые из них уже были использованы. При этом Соединенные Штаты не гарантируют поставку новых ATACMS.

До этого военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев заявлял, что Россия не будет применять ядерное оружие в ответ на удары дальнобойными ракетами ATACMS со стороны Украины.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.