Совет Безопасности ООН 20 декабря проведет по просьбе России заседание по поставкам западного оружия на Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что 16 декабря в 23:00 мск в Совбезе начнется запрошенное западными государствами заседание по Украине. Представитель России выступит третьим после докладчика. Трансляция заседания будет вестись на UN WebTV.

Полянский указал, что запрошенное Россией заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву намечено на пятницу, 20 декабря.

5 декабря Полянский заявил, что председательство Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН сопровождают процедурные нарушения и манипуляции.

2 декабря Полянский сообщил, что Россия заблокировала разработанный США проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь из-за отказа Вашингтона исключить из него заседание по Украине. В начале ноября Москва не дала принять лондонскую программу работы, поскольку в проект включили заседание по Украине. Полянский отмечал, что программа должна содержать заседания в соответствии с мандатно-отчетным циклом Совбеза ООН, а Украина не относится к подобным вопросам.

Ранее в ООН отказались признать преступления Киева, несмотря на доказательства.