Россия заблокировала программу США в Совбезе ООН

Россия заблокировала разработанный США проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь из-за отказа Вашингтона исключить из него заседание по Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, его слова приводит ТАСС.

«Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», — сказал дипломат.

В начале ноября Москва не дала принять лондонскую программу работы, поскольку в проект включили заседание по Украине. Полянский отмечал, что программа должна содержать заседания в соответствии с мандатно-отчетным циклом Совбеза ООН, а Украина не относится к подобным вопросам.

Председательство в Совбезе ООН переходит ежемесячно между государствами-членами Совета в алфавитном порядке по английскому названию стран. 1 декабря председательство в СБ ООН на месяц перешло к США.

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