Запад во время неформального заседания Совета Безопасности ООН «не увидел» представленные Россией доказательства преступлений Киева. Об этом заявил первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский на площадке международного мультимедийного пресс-центра »Россия сегодня».

Россия 25 октября провела заседание Совета Безопасности ООН по формуле «Арриа», предполагающей неформальную встречу по теме преступлений киевского режима против мирных жителей российских регионов и в частности Курской области.

«Реакция была достаточно шоковая, наши западные коллеги, конечно же, сделали вид, что они ничего не услышали и не увидели, как они обычно делают в такой ситуации», — заявил Полянский.

По словам первого зампреда РФ при ООН, оспорить предоставленные факты, которые основаны на свидетельствах очевидцев, было очень сложно. И на это обращали внимание делегаты от развивающихся стран, подчеркнул Полянский.

Как пояснил первый зампред РФ при ООН, в настоящее время все западные политики выглядят «как группа заговорщиков», которая приняла решение «ничего не слышать и не видеть», при этом упорно продвигая идею, что Киев совершает «благие дела», тогда как «Россия является агрессором».

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС) заявил, что отстаивающий Устав ООН Запад призывает поддерживать Украину, потому что она якобы отстаивает европейские ценности. Но несмотря на это идет «расцвет ценностей нацизма», который давно заметен в странах ЕС и НАТО.

Ранее ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке за полчаса.