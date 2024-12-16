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В Госдепе объявили о готовящихся новых санкциях в отношении Грузии

Госдеп: США в ближайшие недели введут новые санкции против Грузии

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Irakli Gedenidze/Reuters

Вашингтон в течение ближайших недель введет дополнительные санкции против Грузии. Об этом со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера сообщает ТАСС.

Он указал, что на прошлой неделе администрация США за нарушение демократических норм властями Грузии ввела визовые ограничения в отношении примерно 20 человек, в том числе высокопоставленных чиновников и членов парламента. Миллер предупредил, что в ближайшие недели Вашингтон готов принять и «другие меры» против Тбилиси.

16 декабря глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас подтвердила подготовку санкций против Грузии. Она уточнила, что возможны санкции или ограничение безвизового режима. В настоящее время в ЕС обсуждают санкционный лист, но единогласного мнения по нему пока нет.

15 декабря глава МИД Литвы Кестутис Будрис сообщил, что республика в координации с Эстонией расширила санкционный список в отношении грузинских политиков, включив в него еще 17 человек, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Ранее в Грузии обрушились с критикой на Байдена и его санкции.

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