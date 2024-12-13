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В Грузии обрушились с критикой на Байдена и его санкции

Спикер парламента Папуашвили: санкции Байдена против Грузии бессмысленны

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parliament.ge

Решение администрации президента США Джо Байдена ввести санкции против властей Грузии непонятно и бессмысленно. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

13 декабря стало известно, что США объявили о введении визовых ограничений в отношении лиц, ответственных за якобы «подрыв демократии» в Грузии, сообщили в Госдепартаменте.

Мера затронет около 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц. Ведомство не раскрыло имена тех, кто попал под санкции.

В заявлении Госдепартамента говорилось, что США решительно осуждают продолжающееся жестокое и «неоправданное насилие» правящей партии «Грузинская мечта» в отношении граждан, включая протестующих, представителей средств массовой информации, правозащитников и оппозиционных деятелей.

Ранее Зеленский ввел санкции против властей Грузии.

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