Грузия не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии

Грузия не будет вводить ответные санкции в отношении Литвы и Эстонии, несмотря на то, что имеет на это полное право. Об этом говорится в заявлении грузинского правительства.

15 декабря глава МИД Литвы Кестутис Будрис сообщил на своей странице в соцсети Х, что республика в координации с Эстонией расширила санкционный список в отношении грузинских политиков, включив в него еще 17 человек, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

В правительстве Грузии заявили, что «из-за уважения к литовскому и эстонскому народам» не считают целесообразным вводить санкции против Литвы и Эстонии, поскольку Тбилиси хочет остаться с обоими государствами «в режиме односторонней дружбы».

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

При этом действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «никто никого не выбирал» и «ничего не произошло». Она выразила благодарность тем, кто отказывается признавать легитимность состоявшегося голосования.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсудят санкции против Грузии.