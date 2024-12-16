Глава дипломатии ЕС подтвердила подготовку санкций против Грузии

В Европейском союзе уже обсуждают персональные санкции в отношении ряда политиков Грузии, но пока единогласного мнения всех 27 членов сообщества по списку нет. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран союза, передает РИА Новости.

По ее словам, будут обсуждены последствия для грузинского правительства «за использование репрессий против оппозиции, другие инструменты, к которым они прибегают».

Каллас уточнила, что возможны санкции или ограничение безвизового режима. В настоящее время в ЕС обсуждают санкционный лист, но единогласного мнения по нему пока нет.

15 декабря глава МИД Литвы Кестутис Будрис сообщил на своей странице в соцсети Х, что республика в координации с Эстонией расширила санкционный список в отношении грузинских политиков, включив в него еще 17 человек, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

В правительстве Грузии на это ответили, что Тбилиси не будет вводить ответные санкции в отношении Литвы и Эстонии, несмотря на то, что имеет на это полное право.

Ранее в США объявили о введении визовых ограничений в отношении лиц, ответственных за якобы «подрыв демократии» в Грузии.