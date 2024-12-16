Трамп планирует усилить блокирование поставок автомобилей из Китая

Переходная команда Дональда Трампа, избранного президента США, рекомендует ужесточить меры по блокировке поставок автомобилей, их компонентов и материалов для аккумуляторов из Китая. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на документ.

«Переходная команда... Дональда Трампа предлагает радикальные изменения, направленные на усиление мер по блокировке поставок автомобилей, компонентов и аккумуляторных материалов из Китая», — говорится в сообщении.

Кроме того, команда предлагает ввести тарифы на все материалы для аккумуляторов со всего мира, чтобы стимулировать производство в США.

В конце октября Еврокомиссия объявила окончательные пошлины до 35,3% на импорт китайских электромобилей в Евросоюз на пять лет.

Агентство Bloomberg писало, что продажи немецких автопроизводителей BMW и Mercedes-Benz в Китае резко обрушились на фоне снижения спроса на роскошь и противостояния между Поднебесной и ЕС.

Ранее стало известно, как Трамп хочет вернуть США былую гегемонию.